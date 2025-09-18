McLaren podría alzar el título en el GP de Azerbaiyán con estos resultados

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ingresa en su etapa de definición, este domingo 21 de septiembre se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, última parada del Mundial en suelo europeo.

La primer gran noticia que se podría dar este fin de semana en la máxima categoría es que el equipo McLaren podría alzar su décimo título de Constructores y situarse de forma solitaria en el segundo lugar histórico de este renglón, que domina Ferrari con 16 coronas.

Además, esta sería la tercera vez en la historia que McLaren hilará dos o más títulos. La última vez que logró una seguidilla de campeonatos fue desde 1988 a 1991 con la dupla Ayrton Senna y Alain Prost.

Como lograría el título McLaren

Para que la escudería McLaren logre su segundo bicampeonato de la historia, el equipo inglés necesita que sus dos pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri terminen al menos con nueve puntos por encima de Ferrari, 12 unidades sobre Mercedes y 33 sobre Red Bull Racing.

Eel inglés y el australinao (respectivamente) han sumado en casi todas las carreras, solo una vez este año no han termindo los dos en la zona de puntos y fue en Canadá, cuando Norris y Piastri chocaron. El primero se retiró y el segundo terminó en cuarto lugar. Mercedes consiguió el triplete allí, y Ferrari también superó a McLaren.

El desempeño de la dupla de McLaren ha sido histórica, ya lograron 12 victorias y están a tres de sus récord como marca. Siete de ellas han sido dobletes y un Grand Slam o Chelem para los más románticos (que consiste en pole position, victoria, vuelta rápida y liderar todas las vueltas de la carrera). El equipo ha subido 27 veces al podio y está a cinco de la plusmarca de Mercedes de 33 trofeos.

Así marcha el Mudial de Constructores