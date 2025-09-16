Piastri y Norris llevan su lucha a las calles de Azerbaiyán y Verstappen acecha (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 se despide de suelo europeo, la máxima categoría del automovilismo mundial disputará este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, carrera que se realizará en el circuito callejero de Bakú, el cual tiene una longitud de 6,003 metros de recorrido.

El segundo circuito más largo de la temporada albergará la carrera 17 del calendario. El último ganador fue Oscar Piastri en 2024. La principal característica de este circuito es la larga recta principal del trazado de Bakú, que el año pasado develó la flexibilidad del alerón trasero del equipo McLaren, el cual, hasta la fecha, es lo que le permitió al equipo inglés imponer su dominio.

Pilotos y equipos más ganadores en Azerbaiyán

2 - Sergio Pérez

1 - Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valteri Bottas y Oscar Piastri

Equipos más ganadores

4 - Red Bull Racing

2 - Mercedes

1 - McLaren

Así llega el Mundial a Bakú

Para esta temporada la carrera será el puente de salida de la Fórmula 1 de Europa y Oscar Piastri llega como líder del Mundial con 324 puntos sumados, 31 unidades más que su compañero de equipo y rival por el título Lando Norris.

Ambos vienes de hacer podio en el GP de Italia, Norris logró terminar segundo luego de la polémica orden de equipo que dio el muro de McLaren a Piastri de dejar pasar a su compañero, debido a al error que cometieron los mecánicos durante la parada de pits de Lando N.

La escudería justificó el hecho con la orden que dio durante el GP de Hungría de 2024m cuando le dijeron a Norris que no pasara a Piastri para que lograra su primera victoria en la Fórmula 1.

Un dato, la detención de Pistari fue la más rápida de la temporada y el segundo más rápido de la historia en la Fórmula 1 con un tiempo de 1.91 segundos.

Otros aspirantes al título

La sorpresa hace dos semanas fue el triunfo abrumador de Max Verstappen en Italia, donde el campeón vigente logró sacarle unos increíbles 19 segundos a su escolta y además impuso los récords de la pole position y carrera más rápida de la historia.

Verstappen con el triunfo llegó 230 puntos, el holandés con ocho carreras restantes y el desempeñó que mostró en Monza podría volver a la lucha por el título si logra hilar al menos tres victorias más, aunque la diferencia con Piastri parece ya contundente.

Horarios del GP de Azerbaiyán