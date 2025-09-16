Fórmula 1: Checo Pérez afina su preparación con Cadillac para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Sergio 'Checo' Pérez es uno de los grandes regresos de la Fórmula 1 para la temporada 2026. Cadillac F1 apostó por el mexicano para llevar al equipo a un lugar competitivo en la categoría. En esa línea, Checo está en una puesta a punto para alcanzar un nivel óptimo y competir fuerte la próxima campaña.

Checo Pérez está preparando su regreso a la F1, dando los pasos necesarios para volver a ser competitivo. El director de Cadillac, Graeme Lowdon resaltó que el mexicano: "Está preparando su regreso con karts, trabajo en el simulador y pruebas adicionales de pretemporada".

Pérez está beneficiándose de la ampliación de las normas de prueba para la temporada 2026 que consta de: tres bloques de tres jornadas cada una, extendiendo a 9 días la pretemporada. Esto le da más opciones al mexicano de estar en el simulador y realizar pruebas en pista.

¿Qué esperar de Cadillac F1 con Checo Pérez y Valtteri Bottas en 2026?

Cadillac F1 llega en 2006 con ventaja relativa en una año de puro aprendizaje. El cambio de reglamento le dará una "ventaja" en ciertos conceptos, ya que no arrastra inercias ni conceptos viejos; además, se adaptará mejor a las nuevas características técnicas en el auto.

El equipo americano cuenta con experiencia de Valtteri Botas y Sergio Pérez. Lo que puede beneficiar a la hora de poner el auto a punto y en la configuración y gestión de neumáticos. En ese contexto, tendrán ventajas en clasificación con opciones reales de Q2 y alguna Q3.

Sin embargo, eso quedará obsoleto a la hora de carrera, ya que no contarán con la experiencia del resto de equipos que cuentan con una base sólida para preparar cada circuito. Con eso en mente, no serán un Brawn GP y sí una progresión como Red Bull Racing.