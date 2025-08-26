Checo Pérez fue presentado por una leyenda en su regreso a la F1

Suscríbete a nuestros canales

Cadillac dio un golpe de efecto en el mundo del automovilismo al anunciar su alineación de pilotos para la temporada 2026 de Fórmula 1. La histórica marca estadounidense, respaldada por General Motors, confirmó la llegada de Checo Pérez y Valtteri Bottas como los encargados de liderar su proyecto en el máximo nivel del deporte motor.

La presentación no fue convencional: la compañía decidió revelar la noticia a través de un video narrado por el actor Keanu Reeves, quien añadió un toque cinematográfico a un anuncio que ya de por sí generaba enorme expectativa. Con esta puesta en escena, Cadillac dejó claro que su debut no será solo deportivo, sino también un espectáculo global.

Checo Pérez regresa a la F1

El piloto mexicano Checo Pérez llega a Cadillac con la experiencia de más de una década en la Fórmula 1, múltiples victorias y un recorrido reciente como protagonista en uno de los equipos más exitosos de la parrilla. Su presencia garantiza no solo resultados en pista, sino también liderazgo y proyección internacional para una marca que busca posicionarse en lo más alto desde su primer día.

Por su parte, Valtteri Bottas aporta un estilo meticuloso y un conocimiento profundo tras su paso por escuderías de primer nivel, incluyendo su etapa con Mercedes. Su regreso como titular le permitirá combinar disciplina y regularidad, cualidades esenciales para un equipo debutante que pretende competir con seriedad.

El director del equipo, Graeme Lowdon, destacó que la elección de esta dupla responde a la necesidad de contar con pilotos experimentados capaces de guiar al proyecto en su fase inicial. La intención de Cadillac es clara: construir desde el primer año una estructura sólida y con aspiraciones reales de crecer en el campeonato.

El anuncio también coincidió con la producción de una serie documental encabezada por Keanu Reeves, que mostrará el proceso de Cadillac rumbo a la Fórmula 1. De esta manera, el fabricante busca conectar con la audiencia más allá de las pistas, combinando deporte, espectáculo y narrativa cinematográfica.

Con Checo Pérez y Bottas al volante, Cadillac inicia su camino en la F1 con una mezcla de experiencia, ambición y atractivo mediático, lista para escribir un nuevo capítulo en la historia del automovilismo.