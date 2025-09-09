Venezolano Famularo tuvo un gran debut en EuroFormula Open

Suscríbete a nuestros canales

El camino a la Fórmula 1 se empieza acelerar para el venezolano Alessandro Famularo, el joven piloto debutó este fin de semana en el campeonato Euroformula Open, una categoría con carros tipo F3 y chasís Dallara.

Así fue en el debut a Famularo

Famularo tuvo un debuto impecable ya que no tuvo ningún error de conducción que le pudiera costar su puesto en el equipo BVM Racing. El venezolano participó en la sexta ronda del campeonato europeo, donde logró finalizar las tres carreras que se realizaron en el circuito de Red Bull Ring, Austria.

El criollo terminó en la primera válida en el octavo lugar y séptimo en la segunda, mientras que en la última jornada del fin de semana logró su mejor resultado que fue la sexta plaza. Con esas suscesión de resultados, sumó 18 puntos entre las tres carreras.

Este desempeño le permite a Famularo asegurar su silla en al menos dos rondas más Cataluña (España) y Monza (Italia), ambas fechas tendrán tres carreras, es decir, habrán seis eventos donde podrá lucir su talento. Hay que destacar que el venezolano llegó a este cameponato para cubrir la vacante que dejó el brasileño Ferando Barrichello (hijo del expiloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello) quien fue ascendido a la categoría F3 FIA que hace vida dentro del padoock de la Fórmula 1.

Cuándo volverá a correr el venezolano

La próxima parada donde competirá Famularo será en el técnico trazado de Cataluña, un circuito de 4.657 metros de recorrdio. Recordemos que en este circuito, el venezolano Pastor Maldonado ganó el Gran Premio de España de Fórmula 1 del año 2012. La septima ronda de la Euroformula Open se dispuatará entre el 20 y 21 de septiembre.