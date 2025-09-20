Sale a la luz un fuerte enfrentamiento entre Kanye West y Kris Jenner

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo documental "¿En nombre de quién?" dirigido por Nico Ballesteros, dejó al público boquiabierto tras revelar una escena explosiva entre Kanye West (Ye) y su exsuegra Kris Jenner.

La pieza, basada en más de 3.000 horas de metraje grabado desde 2018, expone sin filtros la tensión, la salud mental y una serie de conflictos íntimos en la vida del polémico rapero.

El encontronazo de Kanye West y Kris Jenner

Una de las secuencias más intensas ocurre cuando el estadounidense acusa directamente a Jenner y a su entonces esposa Kim Kardashian de hacerlo sentir menos mientras estaba bajo medicación por su bipolaridad.

“Me hicieron sentir como una mi$rd@”, le grita en medio de lágrimas, luego de afirmar que solo pudieron salirse con la suya porque él estaba medicado.

Kris, visiblemente afectada, responde con una mezcla de firmeza y preocupación: “No importa lo que diga internet. Importa lo que pensemos, Ye. Te quiero. No quiero que seas imperfecto y quiero que mi hija te quiera como tú quieres que te quiera”.

El dolor de Kanye West

West revela en el documental que fue diagnosticado formalmente con trastorno bipolar cuando lanzó su disco "Ye" en 2018, aunque más tarde manifestó que muchas de esas reacciones podrían estar más relacionadas con un rasgo autista que no había sido plenamente identificado ni comprendido.

La confrontación en la cocina con su exsuegra muestra cómo su enfermedad le hacen actuar de manera explosiva. Kanye relata que, durante esos momentos, preferiría “estar muerto que medicado”, frase que ha generado indignación, comprensión, críticas y debate.

El documental no se limita a mostrar peleas o explosiones emocionales. También presenta momentos de vulnerabilidad auténtica como: visitas al pasado del rapero, enfrentamientos con figuras públicas como Michael Che tras su presentación en "Saturday Night Live" en 2018.

Reacciones del público

La publicación de fragmentos compartidos en redes sociales provocó una oleada de reacciones. Usuarios mostraron preocupación, sorpresa, y muchos apoyaron a Kris Jenner por mantener la compostura, mientras que otros criticaron a su exyerno por su forma de expresarse.

Algunos comentarios señalaron lo “agresivo” del comportamiento, especialmente tratándose de un adulto dirigiéndose con esa intensidad a una mujer mayor.

El documental, que se estrenó el 19 de septiembre de 2025 en cines de Estados Unidos, añade otra pieza al rompecabezas público de Kanye y lo muestra como un hombre que ha alcanzado la fama global y la riqueza, pero cuyas luchas personales se han vuelto inseparables de su imagen pública.