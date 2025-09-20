Shakira rompe en llanto durante su último concierto

Suscríbete a nuestros canales

Sin poder contener la emoción por su último concierto en México, Shakira terminó conmovida hasta las lágrimas por todo el amor recibido en el país azteca.

La cantante colombiana se coronó como la artista con más presentaciones en el Estadio GNP de México con 12 presentaciones como parte de su tour mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, siendo uno de los países en los cuales ofreció más shows.

Con sus caderas, cabello rulo y una voz inigualable, la intérprete logró la asistencia de más de 780 mil fanáticos durante sus conciertos, un hecho imbatible dentro de su propia carrera musical.

La última presentación se llevó a cabo el jueves 18 de septiembre, en la cual tuvo como invitada especial a Danna con quien cantó su popular tema “Soltera”.

“Mi última noche, después de 12 estadios GNP con 65 mil personas cada noche, en una ciudad que ha visto cantar a los mejores y más grandes artistas del planeta”, compartió en una publicación.

Shakira llora en su último concierto

Por medio de su cuenta de Instagram, la estrella de la música compartió los mejores momentos de su última noche en Ciudad de México. Sin embargo, lo que llamó más la atención fueron las lágrimas de Shakira al celebrar su magnífico evento.

“Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera”, confesó.