La lluvia hizo vivir momento increíble a Shakira en su concierto

Es un hecho que Shakira sabe como encender a sus seguidores en sus conciertos con las canciones, vestuarios, bailes y escenografía. Fue lo pasó en un reciente show en en México el que la lluvia la hizo vivir un momento especial cantando el popular tema “Suerte”.

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video de la nacida en Barranquilla, en su espectáculo moviéndose por todo el escenario. De manera repentina en el intro de la canción comienzan a caer fuertes gotas.

Shakira única

En lugar de dejar el escenario para resguardarse de la lluvia, la estrella comenzó a mover su cabello y cuerpo como solo ella sabe hacerlo, generando en el público gran emoción.

La ganadora del Grammy disfrutó hasta mas no poder el momento que fue captado por sus fanáticos, que grabaron a la perfección los movimientos de cadera, brazos, cabeza y cabello que realizó la intérprete de “Ojos así”.

Muy similar

Lo más emocionante del clip no es solo la lluvia, sino la coincidencia con el video oficial del 2001, cuando era una jovencita con una carrera única. En el clip ella estaba mojada, bailando sobre las piedras y la lluvia cayendo.

Un video que en su momento gozó de gran popularidad en la televisión y medios, que reseñaron los icónicos movimientos de cadera de la estrella Colombia, hoy madre de dos hijos.