Antonio de la Rúa “embobado” por Shakira durante su concierto

Los acercamientos entre Shakira y su ex Antonio de la Rúa cada vez más son frecuentes. Recientemente, durante su última presentación en México, el argentino fue pillado entre el público disfrutando del espectáculo.

El estadio GNP de Ciudad de México se hizo sentir en una noche tan importante para la cantante, quien se encuentra en suelo azteca continuando con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

En este sentido, dentro de su setlist se encuentra la canción “Días de Enero”, un tema que escribió hace años para su expareja. Precisamente, en esta etapa del recital fue captado Antonio de la Rúa “embobado” viendo la presentación de Shakira.

Como es de esperarse, un asistente filmó el gran momento y lo viralizó en redes sociales generando muchas especulaciones entorno a la estrecha relación que ambos conservan en la actualidad, que, además, ha dado paso a rumores de una posible reconciliación.

Relación amorosa

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa inició al principio de los 2000, en su momento fue una de las parejas más aclamadas de la industria de la música. Durante esos años, la colombiana experimentó el auge de su carrera como cantante con grandes éxitos en las listas musicales.

Su amor por el argentino, inspiró grandes canciones que hoy son himnos musicales como “Día de Enero”, “Suerte” y “Sale el Sol y Lo que más”. A pesar de la fructífera de su relación, tras 11 años de amor ambos tomaron caminos separados.