¿Shakira está embarazada?: Las fotos que avivan los rumores

A sus 44 años, Shakira afronta rumores de un posible embarazo. Luego de dos hijos y varias relaciones amorosas fallidas. La cantante colombiana se encuentro en medio de una ola de especulaciones luego de la publicación en Instagram.

Shakira es la nueva portada para People en Español por motivo del Mes de la Herencia Hispana, y quién mejor para representar a los hispanos en el mundo que la intérprete del “Waka – Waka”. Sin embargo, esta sesión fotográfica no se escapó del ojo clínico de los internautas.

La barranquillera compartió feliz sus imágenes en la red social sin saber que una tormenta de comentarios sobre un supuesto embarazo se avecinaba. Las preguntas más frecuentes eran: ¿Shakira está embaraza?. Mientras que otros simplemente lo afirmaban.

Las fotos del supuesto embarazo

Si hay algo seguro es que la ganadora de cuatro Grammy conserva una figura espectacular a sus 44 años, pero, eso fue lo poco que vieron sus fans. Una pancita abultada fue la clave para desatar los rumores de un embarazo de Shakira.

Por su parte, en las fotos la cantautora mostró su faceta como modelo al posar con carisma y una gran sonrisa en su rostro. Para la sesión usó unos pantalones acampanados y un top que dejaba expuesta su abdomen.

Acercamientos de Shakira y su ex

En los últimos meses, Antonio de la Rúa ha figurado en la vida de la famosa luego de haber terminado su relación hace más de una década. Al argentino se le ha visto en conciertos de la cantante, y recientemente en una cena junto a Sasha y Milan, hijos de Piqué con ‘Shak’.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación de una reconciliación, pero su amistad ha trascendido con los años.