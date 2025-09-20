Elly de la Cruz rompe sequía de dos meses sin jonrones y alcanza esta cifra por segunda vez en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz, disparó este viernes su vigésimo (20) cuadrangular de la campaña 2025, en el enfrentamiento ante los Cachorros de Chicago. Compromiso que se disputó en el Great American Ball Park, casa del conjunto de Ohio, ante 25.584 aficionados.

Esta es la segunda ocasión en la que De la Cruz llega a dicha cantidad de jonrones en su carrera y de manera consecutiva. Asimismo, es el primer bambinazo del campocorto en los últimos siete compromisos. No bateaba un vuelacerca desde el pasado 31 de julio ante los Bravos de Atlanta.

El tablazo de Elly de la Cruz

En la parte baja de la sexta entrada, el infielder llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Porter Hodge. Para ese momento, el compromiso se encontraba seis (6) carrera por cuatro (4) a favor de los locales.

Con un outs en la pizarra y al primer lanzamiento que vio de Hodge, una recta de unas 96 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, De la Cruz haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Elly de la Cruz tuvo una velocidad de salida de 101.7 millas por hora y recorrió 366 pies de distancia.

Sus números

Elly de la Cruz se encuentra en su tercera temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Cincinnati. El campocorto tiene un promedio vitalicio de .254, con 408 hits, 58 jonrones y 203 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .262/.335/.436 (Avg/Obp/Slg); en 599 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 157 imparables, 20 cuadrangulares, anotado 100 e impulsado 83. Ha recibido 64 boletos y 173 ponches.