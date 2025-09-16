¡De más a menos! El enorme contraste en el rendimiento de Elly De La Cruz

Elly De La Cruz ha demostrado una nueva versión este 2025 sobre la caja de bateo, lo que ha traído consigo algunas mejoras, pero también un par de sacrificios de por medio.
NOTAS RELACIONADAS
Durante esta temporada, el campocorto dominicano de Rojos de Cincinnati exhibe una madurez mayor a la hora de batear, siendo más selectivo con los lanzamientos que observa y más eficaz a la hora de embasarse.
¿Consistencia o falta de poder?
Sin embargo, más allá de acumular una buena cantidad de imparables e incluso poseer el promedio más alto de su equipo, otras cualidades mostradas por De La Cruz no se perciben actualmente. Principalmente, este es el caso de su poder y capacidad de traer a sus compañeros al plato.
''Valoro muchísimo la consistencia. A veces, creo que eso te hace terco. Creo mucho en Elly y no quiero que la gente lo señale, porque haremos las cosas como un equipo de béisbol'', expresó el manager Terry Francona sobre el oriundo de Sabana Grande de Boya.
Parte de las interrogantes y señalamientos que rodean a De La Cruz corresponden a su mala racha en cuanto a poder se refiere. De hecho, en sus últimos 71 compromisos posee apenas un jonrón, mientras que en los primeros 77 juegos de la temporada regular, éste conectó 17 vuelacercas.
Como consecuencia de esto, Francona tomó la decisión de moverlo de la tercera posición a la séptima en el orden al bate, pero sigue sin discutir su presencia en el lineup.
''Sé que no nos queda demasiado tiempo, pero él juega un papel importante en lo que hacemos. Prefiero invertir tiempo haciendo que se sienta cómodo y mejore, que sentarlo o hacer que descanse'', explicó el mandamás de Rojos de Cincinnati.