MLB: ¿Los Boston Red Sox necesitan de este pelotero para ganar?

Los Medias Rojas de Boston han estado batallando durante toda la temporada en la División Este de la Liga Americana. Si bien es cierto que tienen altas posibilidades de clasificar a la postemporada, no están pasando por su mejor momento colectivo en esta recta final del calendario y, principalmente, se debe a la ausencia del jardinero Roman Anthony.

El prospecto de 21 años ha generado impacto en el rendimiento colectivo de su organización; ha quedado demostrado con una contundencia difícil de ignorar. Desde su debut el pasado 9 de junio de 2025, se ha encargado de demostrar que es uno de los talentos que puede llegar a hacer historia en los próximos años.

Para entender el significado de su presencia en el roster activo de Boston, es vital entender que antes de que fuera convocado desde las ligas menores, los Red Sox tenían un récord de 32 victorias y 35 derrotas, un desempeño irregular que parecía que sería un nuevo año sin la posibilidad de llegar a la siguiente instancia.

Roman Anthony y su influencia en Boston

Pero desde su llegada a MLB, la franquicia dirigida por Alex Cora consiguió 46 triunfos y solo 27 caídas, un ritmo de juego que les permitió estar en puestos de clasificación. Su capacidad para producir en situaciones de presión, junto con un enfoque disciplinado en el plato, le han dado al equipo una profundidad ofensiva que necesitaban.

Por si fuera poco, el dato cobra aún más relevancia cuando se analiza el presente. Desde que Anthony ingresó en la lista de lesionados el pasado 3 de septiembre, los Medias Rojas han sufrido un retroceso evidente, con apenas 5 victorias frente a 8 derrotas.

Finalmente, la ausencia de Roman Anthony deja en evidencia que no solo necesitan de la energía, juventud y talento de su mejor prospecto, sino que necesitan que otras de sus figuras tomen el rol ofensivo si desean cumplir con sus objetivos colectivos en esta campaña dentro del mejor beisbol del mundo.