Taylor Swift llevará al cine el estreno de su nuevo álbum ¡Qué éxito!

Taylor Swift acaba de prender la mecha de lo que promete ser una nueva era explosiva en su carrera. Su duodécimo álbum, "The Life of a Showgirl", se estrenará el 3 de octubre.

Pero ojo, no será un lanzamiento tradicional. Swift lo hará acompañarlo con una fiesta global en salas de cine, un videoclip exclusivo, un documental íntimo y una dosis extra de espectáculo pensado para sus fans más apasionados.

La gran celebración de Taylor Swift

Durante ese fin de semana del 3 al 5 de octubre, la cantante invita a los seguidores a asistir a lo que ella misma llama la “Fiesta Oficial de Lanzamiento de la Showgirl”. Será en cines de Estados Unidos y, poco después, en muchos otros países.

La velada ofrecerá contenido que no se ve todos los días. El estreno mundial del videoclip del primer sencillo "The Fate of Ophelia", escenas de “making of”, reflexiones personales que inspiran las canciones, videos con letras (“lyric videos”) de varios temas, y material audiovisual inédito.

Y para los fans, Taylor anima a vestirse para la ocasión. ¿Ese disfraz del Eras Tour que guardaste? Quizá sea hora de sacarlo. Esa chaqueta naranja que has visto por ahí también está invitada. Porque según ella misma, “bailar es opcional, pero muy recomendable”.

Más detalles de la fiesta

No todo en esto es puro fan service. Detrás de esta puesta en escena hay una estrategia muy calculada y es sencillamente: generar expectación, viralidad y lealtad.

Las entradas, que costarán unos 12 dólares (más impuestos según estado), se pusieron a la venta al anunciarse el evento y causaron colapsos en las páginas de los cines.

La duración de la sesión será de 89 minutos y, a diferencia de muchas proyecciones, comenzará puntualmente, sin esos tediosos anuncios que suelen retrasar todo.

Además, Swift ya había demostrado que sabe jugar bien estas cartas: en octubre de 2024 lanzó “The Eras Tour” en salas de cine de todo el mundo, logrando que fuese el documental musical más visto en cines globalmente.

Aunque la fiesta oficial de lanzamiento se estrenará primero en cines estadounidenses, la futura esposa de Travis Kelce ya confirmó que alrededor de 100 territorios podrán sumarse al evento cinematográfico poco después. Entre ellos se encuentran países como México, Canadá, Reino Unido y Australia.