Vestido que usó Taylor Swift para su compromiso se agotó: ¿Cuánto vale?

Suscríbete a nuestros canales

Desde que, el 26 de agosto de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso, los principales titulares tienen su cara, y es que, esta pareja es una de las más queridas en el mundo del entretenimiento, por lo que la noticia significó una gran alegría para muchos.

En las imágenes publicadas en Instagram, se aprecia al astro de la NFL arrodillado frente a su novia entregándole el ostentoso anillo, mientras que ella, muy emocionada sonreía viéndole a los ojos.

La noticia no solo revolucionó por la unión de ambos famosos, sino que otro detalle también llamó la atención: el vestido de la cantante; y aquí te contaremos qué sucedió después del anuncio.

Taylor Swift impacta con su outfit

Para esta ocasión especial, Swift eligió un vestido de Polo Ralph Lauren de rayas blancas y negras, confeccionado en una mezcla de seda de morera y nylon, con corpiño fruncido al estilo peplum y falda evasé que derrochaba romanticismo moderno.

El outfit lo completó con sandalias de tacón bajo de Louis Vuitton y unos lindos detalles de joyería, incluido su reloj Cartier con diamantes. Vale resaltar que, el vestido está valorado en 6 mil dólares.

Fue tan inmensa la sensación que, en apenas 20 minutos, el vestido se agotó tanto en la página oficial de Ralph Lauren como en revendedores como Revolve, lo que demuestra la capacidad de Taylor para imponer tendencias, tal como lo ha dejado claro en ocasiones anteriores.

El anillo de Taylor Swift

El anillo que Travis Kelce le entregó a su ahora prometida es una obra artesanal co-diseñada junto a Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry.

La pieza presenta un impresionante diamante corte old-mine brillante, caracterizado por su aspecto ligeramente cuadrado, proporciones únicas y estética vintage muy acorde con el estilo de Taylor.

Expertos estiman que el diamante tiene entre 8 y hasta 15 quilates, con valoraciones que apuntan a unos 550 mil dólares, según la calidad, rareza y detalles de la joya.

El diseño incorpora una montura de oro amarillo, posiblemente con grabados detallados (como diminutas estrellas o una “T” secreta como monograma), y diamantes laterales que realzan su estética romántica y artesanal.