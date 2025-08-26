Revelan el precio del anillo de compromiso de Taylor Swift

Suscríbete a nuestros canales

En un nuevo capítulo de su vida, Taylor Swift se casará con Travis Kelce, luego de que este le pidiera matrimonio tras dos años de relación. La noticia fue compartida este 26 de agosto por la cantante en una publicación de Instagram.

Con hermosas imágenes la pareja se adentró a un momento romántico para vivir la pedida de mano del jugador de futbol americano. Bellas flores que adornaban la escena y un primer plano del anillo de compromiso, aumentaron el interés de las personas en saber el costo de la joya de Taylor Swift.

Detalles del anillo de compromiso

La pareja no compartió detalles de cómo se dio la propuesta ni del anillo, sin embargo, el especialista Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry conversó para el portal Brides sobre la pieza y evaluó el costo que tendría.

“El estilo del anillo retoma la estética de la Era Victoriana, con un delicado y decorativo trabajo en oro”, comentó.

La joya adornada con un diamante antiguo de corte cojín alargado de aproximadamente 18 quilates. “Pequeños diamantes y grabados manuales decoran los costados del engaste”, describió el experto.

Por su parte, para finalizar su analizas argumentó que el anillo de compromiso de Taylor Swift tendría un precio de 550.000 dólares.

Romance viento en popa

Fue en el verano de 2023 cuando se le vio por primera vez a Taylor Swift con Travis Kelce avivan los rumores de un romance. Fue en un concierto celebrado en Argentina como parte del “The Eras Tour”, que el jugador de Kansas City compartió con la cantante en el escenario.

La confirmación del noviazgo era innegable, y los tortolitos comenzaron a hacer aparición pública en eventos. Aunado a esto, la intérprete apoyó a Kelce en sus juegos, llamando la atención de los aficionados. En más de una vez, se le vio alentando a su novio desde el área VIP.