MLB

Conoce a los latinos que han brillado como MVP en las Series de Campeonato

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 08:42 am

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. se consagró MVP y consiguió el pase a la Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto concretaron su clasificación a la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas y esto gracias a una estupenda actuación en la Serie de Campeonato de Vladimir Guerrero Jr., quien fue nombrado MVP de dicha serie ante los Marineros de Seattle. El dominicano demostró categoría y poder a lo largo de estos siete encuentros y dejó claro porque es de los mejores latinos actualmente.

NOTAS RELACIONADAS

Ser nombrado más valioso de esta serie de Postemporada, extiende el legado de los peloteros latinos en esta instancia, ya que se une a una selecta lista que también han sido nombrados MVP.

Latinos ganadores del MVP en Saerie de Campeonato

  1. Vladimir Guerrero Jr. — ALCS 2025
  2. Ketel Marte — NLCS 2023
  3. Adolis García — ALCS 2023
  4. Jeremy Peña — ALCS 2022
  5. Yordan Álvarez — ALCS 2021
  6. Eddie Rosario — NLCS 2021
  7. Randy Arozarena — ALCS 2020
  8. José Altuve — ALCS 2019
  9. Javier Báez — NLCS 2016
  10. Alcides Escobar — ALCS 2015
  11. Marco Scutaro — NLCS 2012
  12. Nelson Cruz — ALCS 2011
  13. Plácido Polanco — ALCS 2006
  14. David Ortiz — ALCS 2004
  15. Albert Pujols — NLCS 2004
  16. Mariano Rivera — ALCS 2003
  17. Iván Rodríguez — NLCS 2003
  18. Benito Santiago — NLCS 2002
  19. Orlando Hernández — ALCS 1999
  20. Eddie Pérez — NLCS 1999
  21. Liván Hernández — NLCS 1997
  22. Bernie Williams — ALCS 1996
  23. Javy López — NLCS 1996
  24. Roberto Alomar — ALCS 1992
  25. Manny Trillo — NLCS 1980

A lo largo de los años, los peloteros latinos han dejado una marca profunda en las Series de Campeonato de las Grandes Ligas. Jugadores de República Dominicana, Cuba, Venezuela, Puerto Rico y Panamá han demostrado su grandeza en los momentos más decisivos, combinando talento, pasión y orgullo. Figuras como David Ortiz, Iván Rodríguez, Yordan Álvarez y Ketel Marte no solo fueron determinantes en sus equipos, sino también fuente de inspiración para toda una región que vive el beisbol con intensidad.

Desde Liván Hernández en 1997 hasta Vladimir Guerrero Jr. en 2025, los MVP latinos han escrito capítulos inolvidables en la historia del deporte. Sus logros reflejan generaciones de esfuerzo, sacrificio y amor por el juego. Cada uno de estos nombres representa mucho más que un trofeo, son el espíritu de una cultura que respira pelota y que sigue produciendo estrellas que brillan con luz propia en los escenarios más grandes del mundo.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 21 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol