Vladimir Guerrero Jr. comparte marca con Pablo Sandoval y otros históricos en Postemporada

Vladimir Guerrero Jr. ha sido la principal bujía ofensiva de los Azulejos de Toronto en esta Postemporada 2025 de Grandes Ligas, produciendo en gran forma y gracias a ese rendimiento tiene a su equipo a una victoria de la Serie Mundial. El dominicano llegó a seis jonrones en octubre el pasado domingo y sin duda que es para destacar la producción que ha tenido durante esta instancia.

"Vladdy", como es apodado, está dejando números histórico hasta ahora en los Playoffs, que le han permitido ponerse a la par e incluso superar a leyendas que brillaron durante esta etapa de la campaña del mejor beisbol del mundo.

Guerrero Jr. con su más reciente cuadrangular, se unió a una selecta lista donde está el venezolano Pablo Sandoval y otros jugadores que marcaron impacto en la Postemporada.

Vladimir Guerrero Jr, sigue haciendo historia en octubre

Guerrero Jr. está dejando su nombre junto a leyendas del béisbol. Con seis cuadrangulares y apenas dos ponches en esta Postemporada, el dominicano se ha unido a un grupo muy selecto de bateadores que han combinado poder y disciplina en octubre. En esa lista figuran nombres ilustres como Barry Bonds, Albert Pujols, Carlos Beltrán, Ken Griffey Jr. y el venezolano Pablo Sandoval (8 ponches y 6 jonrones), jugadores que brillaron en los momentos más decisivos del año.

Entre ellos, Sandoval es el ejemplo más cercano de cómo un bate encendido puede cambiar una serie. En 2012, el “Kung Fu Panda” conectó seis jonrones con los Gigantes de San Francisco y fue pieza clave en el título. El quisqueyano parece seguir ese camino: con un enfoque sereno y una ofensiva oportuna, está guiando a los Azulejos con la madurez de un veterano, demostrando que puede mezclar poder y control al más alto nivel.

En esta Postemporada 2025, Vladimir Guerrero Jr. ha registrado 18 imparables, incluidos seis jonrones. También suma 12 carreras impulsadas, 11 anotadas y un promedio de bateo de .462, todo ello en 10 encuentros con los Azulejos de Toronto.