Resultados de la MLB: jueves 18 de septiembre de 2025

Durante este jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo una nueva jornada de las Grandes Ligas, en la cual hubo menos cantidad de duelos que en los días cotidianos, tal como se acostumbran los días como este y en esta oportunidad, te mostraremos cada uno de los resultados en las distintas plazas.

Exactamente se disputaron 10 compromisos y lo mejor se guardó, para el final, con un emocionante cierre de jornada entre los Gigantes y los Dodgers.

Resultados de la MLB:

- Guardianes de Cleveland 3-1 Tigres de Detroit

- Azulejos de Toronto 0-4 Rays de Tampa Bay

- Padres de San Diego 1-6 Mets de Nueva York

- Atléticos de Oakland 5-3 Medias Rojas de Boston

- Marineros de Seattle 2-0 Reales de Kansas City

- Marlins de Miami 9-7 Rockies de Colorado

- Yankees de Nueva York 7-0 Orioles de Baltimore

- Cachorros de Chicago 0-1 Rojos de Cincinnati

- Angelinos de Anaheim 2-5 Cerveceros de Milwaukee

- Gigantes de San Francisco 1-2 Dodgers de Los Angeles.