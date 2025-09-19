Resultados de la MLB: jueves 18 de septiembre de 2025

Durante este jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo una nueva jornada de las Grandes Ligas, en la cual hubo menos cantidad de duelos que en los días cotidianos, tal como se acostumbran los días como este y en esta oportunidad, te mostraremos cada uno de los resultados en las distintas plazas.
Exactamente se disputaron 10 compromisos y lo mejor se guardó, para el final, con un emocionante cierre de jornada entre los Gigantes y los Dodgers.
Resultados de la MLB:
- Guardianes de Cleveland 3-1 Tigres de Detroit
- Azulejos de Toronto 0-4 Rays de Tampa Bay
- Padres de San Diego 1-6 Mets de Nueva York
- Atléticos de Oakland 5-3 Medias Rojas de Boston
- Marineros de Seattle 2-0 Reales de Kansas City
- Marlins de Miami 9-7 Rockies de Colorado
- Yankees de Nueva York 7-0 Orioles de Baltimore
- Cachorros de Chicago 0-1 Rojos de Cincinnati
- Angelinos de Anaheim 2-5 Cerveceros de Milwaukee
- Gigantes de San Francisco 1-2 Dodgers de Los Angeles.