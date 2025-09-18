Rapera impacta por su cintura definida en traje de baño

Suscríbete a nuestros canales

Iggy Azalea sabe como robarse toda la atención en las redes sociales, no solo por su buena música, sino por el cuerpazo que se gasta a los 35 años. Recientemente en sus redes sociales, posteó unas fotografías que dejaron a más de uno boquiabiertos, por lucir una silueta increíble.

Al borde de un yate la intérprete de “Fancy”, se mostró muy sensual con un traje de baño en color blanco y estrellas, complementadas con unos lentos negros, maquillaje suave y accesorios.

Una belleza tropical

La publicación ha generado una ola de reacciones en sus 17 millones de se seguidores, quienes aplaudieron verla tan fenomenal y radiante disfrutando de un día de sol, playa relajación con sus amigos.

183 mil me gusta es lo que tiene la publicación hasta el momento, lo que demuestra la fuerza de la artista para llevarse todas las miradas en las redes sociales.

No es nada nuevo para el mundo ver la belleza de Azalea, en repetidas ocasiones en Instagram ha presumido la figura curvilínea que se gasta, en especial unas frente al espejo con traje de baño de dos piezas en color negro.