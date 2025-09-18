Farándula

Rapera impacta por su cintura definida en traje de baño

Una vez la artista impacta con sus curvas y belleza 

Por Elvis González
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 07:15 pm
Rapera impacta por su cintura definida en traje de baño
Iggy Azalea y Jennifer López / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Iggy Azalea sabe como robarse toda la atención en las redes sociales, no solo por su buena música, sino por el cuerpazo que se gasta a los 35 años. Recientemente en sus redes sociales, posteó unas fotografías que dejaron a más de uno boquiabiertos, por lucir una silueta increíble.

NOTAS RELACIONADAS

Al borde de un yate la intérprete de “Fancy”, se mostró muy sensual con un traje de baño en color blanco y estrellas, complementadas con unos lentos negros, maquillaje suave y accesorios.

Una belleza tropical

La publicación ha generado una ola de reacciones en sus 17 millones de se seguidores, quienes aplaudieron verla tan fenomenal y radiante disfrutando de un día de sol, playa relajación con sus amigos.

183 mil me gusta es lo que tiene la publicación hasta el momento, lo que demuestra la fuerza de la artista para llevarse todas las miradas en las redes sociales.

No es nada nuevo para el mundo ver la belleza de Azalea, en repetidas ocasiones en Instagram ha presumido la figura curvilínea que se gasta, en especial unas frente al espejo con traje de baño de dos piezas en color negro.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Champions League Manchester City
Jueves 18 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula