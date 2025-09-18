Belinda sufrió un percance de salud que la mantendrá en reposo hasta nuevo aviso

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Belinda anunció en redes sociales que sufrió un percance de salud que la mantendrá en reposo hasta nuevo aviso. La noticia alarmó a sus seguidores, quienes esperan por más detalles de la intérprete.

“Menisco roto”, informó la estrella de la música junto a una imagen, en donde se evidencia un vendaje en toda su pierna mientras está recostada sobre el sofá de su casa. Sin compartir mayores detalles dijo que debe guardar reposo.

Asimismo, explicó que le “sacaron todo este líquido de la rodilla”, y dejó ver su preocupación ante los compromisos que debe cumplir como artista.

¿Qué es el menisco roto?

Hasta el momento se desconoce cómo Belinda llegó a estar en esa situación médica, sin embargo, se sabe que “un menisco roto es un desgarro o rotura del fibrocartílago de la rodilla, que actúa como amortiguador entre la tibia y el fémur”.

Entre las causas se encuentran movimientos bruscos o desgaste y envejecimiento. Además, destacan síntomas como: dolor, hinchazón, rigidez, bloqueo de la rodilla y sensación de chasquido.