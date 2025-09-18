A diferencia de Ronald Acuña Jr. ¿Cuántos juegos requirió Miguel Cabrera para dar 900 hits?

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles Ronald Acuña Jr. vivió buena jornada con el madero ante Nacionales de Washington, tras ligar de 5-3 con base robada y 2 carreras anotadas como parte de su aporte al lauro de los Bravos de Atlanta, 9x4. La trascendencia radicó en la cifra vitalicia redonda de hits a la que arribó.

Con esos 3 completó los primeros 902 de su carrera, misma que inició en 2018 y que a la fecha ha contado con 3124 turnos legales al bate, diseminados a lo largo de 808 compromisos.

Las semblanzas en un buen número de casos son de interés, y para esta ocasión contextualizamos al primo mayor de Maikel García con el mejor toletero de siempre de Venezuela en la MLB, Miguel Cabrera.

Ronald Acuña Jr. y Miguel Cabrera

El Señor Miggy comenzó en 2003 como parte de los Marlins de Florida, un debut inolvidable en el que dio cuadrangular walk off (para dejar en el terreno), a los Devil Rays de Tampa Bay. Ese fue el primero de sus eventuales 3174 imparables totales, la mayor cantidad entre criollos y único con al menos 30 centenas.

Desde ese punto, José Miguel tuvo otros 83 en ese primer año, para luego dar 177, 198, 195 y 188, es decir, a la temporada 2008, su primera con los Tigres de Detroit, tenía 842 y aseguró los 900 el 3 de junio de 2008, duelo en el que enfrentaron a los Atléticos de Oakland.

Para esa fecha se fue de 4-1, y el hit en cuestión lo sonó contra el abridor Dana Eveland; para el de Maracay todo ocurrió en su juego número 777, 31 menos que Acuña Jr. ¿él también llegará a 3000?