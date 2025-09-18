MLB

A diferencia de Ronald Acuña Jr. ¿Cuántos juegos requirió Miguel Cabrera para dar 900 hits?

El primo mayor de Maikel García lo consiguió este miércoles contra Nacionales de Washington

Por Harold Capote Fernández
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 07:19 pm
Foto: Referencial
Este miércoles Ronald Acuña Jr. vivió buena jornada con el madero ante Nacionales de Washington, tras ligar de 5-3 con base robada y 2 carreras anotadas como parte de su aporte al lauro de los Bravos de Atlanta, 9x4. La trascendencia radicó en la cifra vitalicia redonda de hits a la que arribó.

Con esos 3 completó los primeros 902 de su carrera, misma que inició en 2018 y que a la fecha ha contado con 3124 turnos legales al bate, diseminados a lo largo de 808 compromisos.

 

 

Las semblanzas en un buen número de casos son de interés, y para esta ocasión contextualizamos al primo mayor de Maikel García con el mejor toletero de siempre de Venezuela en la MLB, Miguel Cabrera.

Ronald Acuña Jr. y Miguel Cabrera

El Señor Miggy comenzó en 2003 como parte de los Marlins de Florida, un debut inolvidable en el que dio cuadrangular walk off (para dejar en el terreno), a los Devil Rays de Tampa Bay. Ese fue el primero de sus eventuales 3174 imparables totales, la mayor cantidad entre criollos y único con al menos 30 centenas.

 

 

Desde ese punto, José Miguel tuvo otros 83 en ese primer año, para luego dar 177, 198, 195 y 188, es decir, a la temporada 2008, su primera con los Tigres de Detroit, tenía 842 y aseguró los 900 el 3 de junio de 2008, duelo en el que enfrentaron a los Atléticos de Oakland.

MLB - Bravos de Atlanta - Tigres de Detroit - Grandes Ligas 

Para esa fecha se fue de 4-1, y el hit en cuestión lo sonó contra el abridor Dana Eveland; para el de Maracay todo ocurrió en su juego número 777, 31 menos que Acuña Jr. ¿él también llegará a 3000? 

Jueves 18 de Septiembre de 2025
