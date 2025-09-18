Trevor Story y su aporte clave para Medias Rojas de Boston (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Ante el impredecible panorama que afronta Medias Rojas de Boston, en esta recta final de la temporada regular, el club cuenta con muy pocas certezas y una de ellas, es el rol de Trevor Story en la alineación.

Solo el jardinero izquierdo mexicano, Jarren Durán, acompaña a Story en la lista de jugadores que más juegos han disputado este año por la causa patirroja. Ambos, con 149 compromisos.

Y esto no es mera casualidad, pues ambos poseen los mejores promedios de su equipo, sobresaliendo con un average de .268 (Story) y .260 (Durán), respectivamente.

Una verdadera garantía este mes

Sin embargo, el caso del campocorto estadounidense llama la atención por sus recientes actuaciones, más allá de su constancia. No en vano, en septiembre luce intratable con el madero.

De hecho, este jueves brilló nuevamente con par de hits (doble y vuelacercas), 2 carreras y 1 empujada, pese a la derrota 5-3 ante Atléticos.

En lo que va de mes, mantiene promedio al bate de .373, OBP de .413 y SLG de .610. Sumado a esto, presume las siguientes cifras a nivel ofensivo, en 59 apariciones en el plato: 22 hits, 5 dobles, 3 jonrones, 10 rayitas anotadas, 9 impulsadas, 3 bases por bolas y 7 bases robadas (y solo un intento fallido).

Cabe destacar que, este aporte es crucial en estas instancias de la temporada, más aún teniendo en cuenta que Boston ocupa el cuarto -y último- comodín de la Liga Americana y solo juego y medio lo aleja de su perseguidor inmediato (Guardianes de Cleveland).