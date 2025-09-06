Belinda y Cazzu unirán fuerzas en una colaboración soñada

Suscríbete a nuestros canales

Todo indica que ahora Belinda y Cazzu compartirán mucho más que tener un pasado con Christian Nodal. Las estrellas de la música estarían en proceso de crear una colaboración que hará temblar la industria.

Luego de que ambas intérpretes se halagaron, las posibilidades de una colaboración crecieron. Gracias a una fuente cercana a la intérprete de 'Cactus' se confirmó que Belinda y Cazzu ya están en conversación para grabar una canción juntas.

"La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu", afirmó el informante. De igual manera, confirmó que están en búsqueda de un tema ideal para ambas. "De hecho, se encuentran buscando canciones", dijo.

Asimismo, esta persona argumentó que la nacida en España le guarda mucho respeto y cariño a su colega, por lo que estaría contenta de tener un junte con “mujeres que pongan algo distinto y puedan fusionar estilos".

Aunque no hay mayor información sobre este featuring, es casi un hecho la colaboración entre ambas artistas. Por supuesto, entre los usuarios en línea se ha despertado un morbo por escuchar esta próxima canción por su relación con el cantante mexicano, quien ha estado en polémica recientemente con la argentina. Muchos afirman que este tema podría haber alguna referencia hacia Nodal.

El toma y dame entre Cazzu y Nodal

Han sido semanas intensas para Christian y Cazzu, quienes han hecho eco de controversiales opiniones sobre su exrelación y cómo funciona la dinámica de ellos con una hija de por medio.

Recientemente, ‘La Nena Trampa’ aseguró que el padre de su hija no concede el permiso para viajar con Inti mientras ella trabaja, algo que le pareció ilógico debido a que los dos se dedican a lo mismo.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, ‘El mundo es devastador’", confesó la rapera. "Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo, ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’", agregó refiriéndose al abogado de su ex.