Cazzu sorprende al hablar de su “crush” y todo apunta a este rapero venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Desde que se separó de Christian Nodal, la argentina Cazzu ha preferido mantener su vida sentimental fuera del ojo público, sobre todo, luego de la polémica que sigue latente acerca de su separación.

No obstante, en una reciente transmisión en TikTok, la conocida como “Jefa del Trap”, soltó una bomba al confesar que, tiene un “crush definitivo”, alguien a quien considera el hombre ideal. Pero, aunque no reveló el nombre, los internautas comenzaron a investigar.

¿Cazzu enamorada de un venezolano?

En la transmisión, Cazzu se encontraba con el reggaetonero Noriel, a quien le confesó: “El crush de toda mi vida es venezolano… rapero. Es el hombre definitivo, jamás lo diré por respeto. Pienso y no entiendo por qué no es mi marido”.

Su confesión dejó las redes sociales al rojo vivo, por lo que de inmediato, la comunidad TikTokera entró en modo detective, rastreando cada pista y concluyeron que, el hombre en cuestión podría ser Lil Supa.

¿El motivo? Es el único rapero criollo que ella sigue en Instagram. Comentarios como “Lil Supa es el único rapero venezolano que ella sigue” y “Obvio que está hablando de Lil Supa”, inundaron los virales donde se hizo eco de esta confesión.

¿Por qué se lo calla?

De ser cierto que, La compositora cuyo nombre verdadero es Julieta Cazzuchelli, está interesada en el venezolano, cuando habla de no decirlo por “respeto” se estaría refiriendo a la familia que mantiene el lírico.

Cabe destacar que, el intérprete de “Scape” tiene una relación con Edmary Fuentes y, de su amor nació un hijo, formando los 3 un hermoso vínculo desde hace varios años.