Maikel García bajó su ritmo ofensivo ¿Le alcanzará para ser el mejor antesalista en este renglón? (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los peloteros venezolanos que vivió su mejor temporada desde su debut en las Grandes Ligas, es Maikel García, no obstante, en este final bajó un poco su ritmo ofensivo y eso le podría costar el liderato de average entre los jugadores que cubren la tercera base.

En su año consagratorio, el "Barrendero" registró nuevos topes personales en: hits (161), dobles (36), cuadrangulares (16), carreras remolcadas (70), boletos (57) y está a punto de cerrar el torneo con un slugging por encima de .400 por primera vez en su trayectoria.

Maikel García en los últimos 15 días:

No obstante, su producción se ha visto notablemente afectada en los últimos 15 encuentros, probablemente producto del cansancio y eso lo ratifican sus estadísticas en ese lapso:

AVG: .196

OBP: .262

SLG: .286

H: 11

HR: 1

CI: 6

CA: 7

BB: 5

K:4

BR:1.

Maikel García podría perder el liderato de promedio entre antesalistas:

Con este bajo promedio en los últimos 15 días (.196), el average general del oriundo de La Sabana se vio afectado y aunque se mantiene como el mejor tercera base de todas Las Mayores en ese apartado, tiene a varios colegas que se le han acercado significativamente.

Por ende, al criollo le urge termina de buena manera en esta semana y media de torneo que queda, para no dejarse arrebatar ese liderato, aunque ya no esté entre los cinco mejores promedios de la Liga Americana.

Líderes en average entre los antesalistas:

Maikel García: .286 José Ramírez: .282 Ernie Clement: .280 Manny Machado: .279 Carlos Correa: .276.

De hecho, el criollo debe remontar en cuanto a indiscutibles se refiere, debido a que Manny Machado le arrebató ese liderato con 164 imparables, mientras el "Barrendero acumula 161.