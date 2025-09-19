Exnovio de Belinda sale con revelaciones explosivas: Fotos, Biopic ¡Y mucho más!

Suscríbete a nuestros canales

Nuevamente la vida sentimental de Belinda salta a la palestra pública y en esta ocasión es por su exnovio, el bailarín Ricardo Martínez, quien asegura haber mantenido una relación con ella durante su adolescencia.

Martínez regresó con todo y, hace poco sacó a la luz fotos inéditas del romance y anunció que, producirá una película autobiográfica basada en esa etapa. Lo que parecía un rumor ya tiene nombre, fecha tentativa de estreno y, por supuesto, polémica.

Exnovio de Belinda suelta la lengua

El bailarín, con una mezcla de nostalgia y determinación, reveló en una entrevista para el programa “¡Siéntese quien pueda!” que su vínculo con Belinda comenzó en la gira “Fiesta en la Azotea”, cuando ella tenía apenas 15 años y él cerca de los 18.

Según él, aquellos días estaban marcados por complicidad, detalles románticos y risas, aunque también por secretos: evadir guardias, citas a escondidas, y la presión de familias y medios.

Martínez explica que su implicación en la relación siempre fue respetuosa, pero que múltiples factores externos (edad, expectativas sociales, y la fama creciente de la artista) complicaron la historia. Al final fue él quien decidió poner distancia, aunque nunca rompió con los recuerdos.

Un amor imposible

El exbailarín señala que, la relación duró aproximadamente dos años. Durante ese tiempo, convivieron momentos de ilusión, pero también de inseguridad.

La presión familiar, el escrutinio público y una sensación creciente de no estar “a la altura” del brillo de Belinda fueron factores determinantes para que decidiera terminar la relación antes de que crecieran problemas mayores.

No obstante, asegura que la experiencia le dejó buenos recuerdos y describe a la intérprete de “Cáctus” como una persona “muy entregada, detallista y cariñosa”.

Esa imagen cálida contrasta con lo que suele publicarse de los romances de celebridades, marcado aquí por la discreción, los desacuerdos familiares y el choque con la fama.