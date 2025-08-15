Exmiss Venezuela impone su candidatura al Congreso de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Carmen María Montiel, Miss Venezuela 1984 inscribió su candidatura para representar al Distrito 18 de Taxas en el Congreso de Estados Unidos, en las próximas elecciones del 4 de noviembre.

Desde hace varias semanas, la también periodista ha estado en campaña para ganarse el voto de los simpatizantes “con una misión clara: darle voz nuevamente” a las comunidades y el impulso real que necesitan.

Con el apoyo del Partido Republicano, mismo que representa al presidente Donald Trump, Montiel enfoca su campaña con un mensaje directo; la defensa de la familia, la libertad y un firme mensaje contra el socialismo.

En este sentido, la candidata pretende ser la voz de la comunidad hispana en Houston, así como de las nuevas generaciones que al igual que ella defiende la libertad.

Encuesta a favor

De acuerdo a las encuestas recientemente publicadas, Carmen María Montiel tiene un 12 % de respaldo, posicionándose en el segundo lugar, mientras que el primer puesto lo ocupa la candidata demócrata Amanda Edwards.

Aunque faltan poco más de dos meses para las elecciones del Congreso de Estado Unidos, la exreina de belleza, continúa ganando popularidad entre los votantes, por ello, las encuestas se pueden revertir con el pasar de las semanas.

Esta no sería la primera vez que la venezolana con nacionalidad estadounidense intente entrar en la política americana; en 2017 fue nominada por el Partido Republicano para el cargo de representante ante el Congreso federal por el Distrito 29 de Texas, sin resultados favorables.

Amanda Edwards (D): 18%

Carmen Maria Montiel (R): 12%

Jolanda Jones (D): 11%

Christian Menefee (D): 10%

Others: 6% or less

Undecided: 36%

Mensaje contra la migración ilegal

Anteriormente, la exreina ha dejado un mensaje de estar en contra de la migración hacia Estados Unidos por pasos no habilitados. En 2022, declaró para The Associated Press: “Tenemos que dispersar todo esto o que se cierren las fronteras, esa es la realidad”, dijo.

A esto se le sumó un llamado al gobierno federal a cerrar las fronteras por la crisis humanitaria que viven los inmigrantes para llegar hasta Estados Unidos por un “sueño americano”.

“Tenemos que hacer un llamado al gobierno federal para que por favor cierre la frontera”, afirmó Montiel. “Esto es una crisis humanitaria porque lo que pasa esta gente realmente para llegar acá es inhumano. Mueren en el camino, pasan por la selva del Darién. Las mujeres y los niños son v¡*lads. Esto hay que detenerlo. Yo no entiendo como nadie puede estar de acuerdo con que esto esté pasando”, agregó.

Carmen María Montiel en el Miss Venezuela

Era el año 1984, cuando una joven de cabello castaño de ojos claros se imponía con su belleza en el Miss Venezuela. Con la banda del estado Zulia, Carmen María Montiel no solo representó a la entidad, sino que, logró quedarse con el título y la corona, siendo la sucesora de Paola Ruggeri.

En su llegada al Miss Universo, realizado en Miami, la criolla logró quedar con el puesto de segunda finalista. La ganadora de ese año fue la sueca Yvonne Ryding.