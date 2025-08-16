Ex de Jessica Alba le consigue reemplazo con una jovencita

Suscríbete a nuestros canales

A principios de este año, la actriz Jessica Alba y el productor Cash Warren finalizaron su matrimonio de 16 años, una de las más estables y queridos en el mundo del espectáculo.

Jessica Alba y el productor Cash Warren / Cortesía

Sin embargo, como todo en la vida continua y ambos se han dado una nueva oportunidad en el amor. Por un lado, la talentosa actriz, de 44 años, fue la primera en exhibir su romance con una de las estrellas latinas más populares del momento, el actor Danny Ramírez.

Este joven talento de 31 años, que ha participado en grandes éxitos de taquilla como "Captain America: Brave New World" y la aclamada "Top Gun: Maverick", parece haber cautivado el corazón de la actriz, demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de conectar.

El reemplazo de Jessica Alba

​Mientras tanto, el reconocido empresario y productor de televisión, Cash Warren, de 46 años, no se ha quedado atrás. Los paparazzi lo captaron recientemente en una velada en la ciudad de Los Ángeles en muy buena compañía con una mujer.

Las imágenes, que circularon rápidamente, desataron la curiosidad sobre la identidad de la misteriosa chica que lo acompañaba por el gran parecido con Jessica Alba que generó todo tipo de especulaciones.

Se trata de la joven modelo y actriz Hana Sun Doerr, de 25 años. De acuerdo a medios internacionales, fueron vistos disfrutando de una cena el pasado jueves 7 de agosto.

Cash Warren declaró para TMZ que se sentía feliz por el nuevo romance de su exesposa con Danny Ramírez, y había asegurado que él no estaba saliendo con nadie en ese momento, pero, las recientes pruebas demuestran lo contrario.