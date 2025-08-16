Amenazan con demandar a “La Casa de los Famosos México”

Suscríbete a nuestros canales

​La tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” inició con polémica gracias a las confesiones de una de sus habitantes quien se involucró con un reconocido cantante estadounidense.

Se trata de la actriz y presentadora Mariana Botas que tras revelar haber tenido un acercamiento romántico con Drake Bell, se ha desatado una controversial disputa por su confesión.

En una plática con sus compañeros, Botas afirmó que se besó con Drake Bell en una discoteca. Estas declaraciones, que se volvieron virales en redes sociales, han provocado la furia del intérprete.

Conocido por su papel en la serie “Drake & Josh", ha solicitado a la producción del programa que borre todo rastro de la declaración de internet, bajo la amenaza de una demanda.

Galilea Montijo lo confirma

Galilea Montijo, conductora principal del reality show, confirmó la información en el programa “Hoy”, explicando con detalles la situación.

“Resulta que el niño Bell, Drake Bell, habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’…”, dijo la presentadora. Las palabras de Mariana generaron incomodidad y molestias en el famoso, quien no está dispuesto a que dicho suceso se siga difundiendo.

“Que si no bajaban los clips de Mariana Botas, de lo que había dicho en La Casa de los Famosos México, que iba a someterse a una demanda, ¡muy enojado!”, afirmó Montijo.

Hasta el momento se desconoce si se procedió o no con la demanda a “La Casa de los Famosos México”, pero sin duda Televisa no estará dispuesto a correr el riesgo de que su programa se vea manchado por una controversia en la corte.