Kershaw consigue la última victoria de su carrera en la temporada regular (+Detalles)

El veterano lanzador y futuro Salón de la Fama de Grandes Ligas, Clayton Kershaw, realizó este domingo la última salida de su carrera, tirando un juegazo ante los Marineros de Seattle, frente 45.658 aficionados.

“Jugar con compañeros de equipo”, dijo Kershaw, “eso es lo que lo hace especial (…) Hay muchas cosas que voy a extrañar, pero sacar este cadáver (su cuerpo) cada cinco días, no lo voy a extrañar”.

La salida de Kershaw

Este domingo, el zurdo tres veces ganador del premio Cy Young, trabajó por espacio de 5.1 tercios de entrada, en los que permitió cuatro imparables, no permitió carreras, otorgó un boleto y ponchó a siete rivales. Durante su actuación, Clayton Kershaw realizó 94 pitcheos, 62 de ellos en la zona de strike y 32 malos.

Tras propinar a Eugenio Suárez su último ponche del compromiso, su compañero de equipo durante cuatro temporadas, Freddie Freeman, ingresó al terreno de juego para retirarlo.

Kershaw intercambió abrazos con sus compañeros y salió del montículo entre una ovación de pie, quitándose la gorra en señal de agradecimiento.

Durante su actuación, el siniestro utilizó su slider en 39 oportunidades, 29 veces la recta, 18 curvas, cuatro splitter y cuatro sinkers; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 71 y las 91 millas por hora.

Sus números

El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles terminó la campaña con registro de 11 victorias y dos derrotas con una efectividad de 3.36 en 22 aperturas. En 112.2 episodios lanzados,Clayton Kershaw ha permitido 102 imparables, 42 carreras limpias, ocho jonrones, ha otorgado 35 boletos y ha ponchado a 84. Los rivales le conectan para .243.

Terminó su carrera con 223 victorias, 96 derrotas en 451 juegos iniciados. Propinó 3052 ponches, otorgó 713 boletos y tuvo un whip de 1.02. Kershaw ubica en el puesto 20 de la lista de todos los tiempos en cuanto a ponches, y el puesto 25 en efectividad.