Nevada Beach sorprende el Goodwood Stakes (G1) y logra su cupo para la Breeders' Cup Classic

El hipódromo de Santa Anita Park presentó este sábado 27 de septiembre su programación de 10 competencias en el marco del meeting de otoño de la temporada 2025.

A la altura de la novena carrera se disputó el Goodwood Stakes (G1), para ejemplares de tres y más años, para el recorrido de nueve (9) furlones (1.800 metros) en pista de arena, además de una premiación a repartir de $300.000.

Este Graded Stakes fue la clasificatoria para la Breeders’ Cup Classic (G1) como parte del calendario de la Breeders’ Cup Challenger Series Win and You’re In.

Nevada Beach: Sorprende Goodwood Stakes (G1) Pase Breeders’ Cup Clássic

De los siete competidores que conformaban la nómina, el favorito de la selectiva fue el ejemplar argentino Full Serrano (número 7), conducido por el jockey mexicano Juan José Hernández que desde el momento de la partida salió a comandar la carrera.

Sin embargo, el zaino tresañero Nevada Beach (número 5), conducido por Mike Smith estuvo cerca del puntero argentino y al giro de la última curva emparejó para alcanzarlo en los metros finales y así Nevada Beach cruzó al espejo en franca ganancia.

Mientras que el favorito de la prueba Full Serrano que fue puntero hasta la recta final, se tuvo que conformar con el segundo lugar.

En cuanto al ganador Nevada Beach, fue entrenado por el reconocido Bob Baffert y dejó crono de 1.48’’43 para el tiro de los 1.800 metros.al mismo tiempo dejó en taquilla un batacazo de $19,00 a ganador, $4,40 el place y $3,00 el show.

Con esta victoria, el pupilo de Baffert logra su cupo directo para la Breeders’ Cup Classic (G1) a realizarse el día 31 de octubre en el óvalo Del Mar.