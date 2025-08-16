Hija de famoso youtuber muere mientras él transmitía en vivo

Suscríbete a nuestros canales

El youtuber y streamer de Twitch, Renato Tsukasa, vivió la peor pesadilla de un padre durante una transmisión en vivo. Con más de 200 mil personas presentes en ese momento, el creador de contenido se enteró que su hija estaba muy mal.

El brasilero se encontraba en live jugando y compartiendo con otras personas en línea, a lo que escuchó un grito de su suegra y momentos más tarde apareció llorando pidiendo por la salud de su pequeña.

¿Cómo murió la niña?

Giulia, de apenas 2 años de edad, sufrió un accidente en la piscina de su casa cuando logró escalar la valla de protección, cayó al agua y no pudo sobrevivir a pesar de los intentos desesperados de reanimación.

Renato dejó abruptamente el stream, mientras su comunidad digital quedó en shock. Horas después reapareció visiblemente devastado, con la voz quebrada, relatando cómo su hija ascendió por la valla, cayó al agua, y pese a los esfuerzos de su familia, falleció en el hospital más cercano.

“Yo te amo eternamente” fue el mensaje acompañado por emotivas imágenes, que, entre lágrimas, reflejaban un vínculo profundo con la pequeña. Sus seguidores respondieron con miles de comentarios de apoyo, corazones rotos y oraciones virtuales.

Su perfil personal se convirtió en un santuario de condolencias digitales, donde el amor colectivo se hizo notar con intensidad.

¿Quién es Renato Tsukasa?

Renato Nobre Garcia, más conocido como Renato Tsukasa, nació en 1995 en Londrina, Paraná (Brasil). Su historia se forjó con trabajo duro, pues, mientras estudiaba electricidad y trabajaba en obras, en 2011 comenzó a subir videos a YouTube con los pocos recursos disponibles.

No fue hasta 2016, cuando sus publicaciones ganaron tracción, que decidió apostar de lleno por su carrera como creador de contenido.

El canal, que combina temáticas de autos, motos y aventuras urbanas, se hizo especialmente famoso por su segmento Caçadores de Lendas, donde él y su grupo de amigos exploran lugares abandonados con un enfoque de misterio y humor.

Para abril de 2025, su canal acumulaba cerca de 29.8 millones de suscriptores y superaba los 8 mil millones de visualizaciones, cifras que lo posicionan como uno de los creadores de contenido más influyentes de Brasil.

Según rankings de julio de 2025, ocupa los primeros lugares en relevancia dentro del país. Además del reconocimiento digital, Renato realizó inversiones en bienes raíces y construyó una mansión en Londrina con piscina, hidromasaje y áreas recreativas.