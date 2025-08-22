Nacionales

Corpoelec explica qué causó el apagón que dejó sin luz a varias zonas de Caracas

La falla del servicio eléctrico se extendió por dos hora y media en Caracas

Por Meridiano

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 04:28 pm
Corpoelec explica qué causó el apagón que dejó sin luz a varias zonas de Caracas
Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó este viernes 22 de agosto que la interrupción del servicio en varias zonas del Área Metropolitana de Caracas se produjo por una falla en la subestación El Junquito

En el comunicado de Corpoelec señaló que los estados La Guaira, Altos Mirandinos y el eje Guarenas - Guatire también se vieron afectados. Asimismo, el ente explicó que se mantienen desplegados, todos los recursos técnicos y humanos para solventar la falla.

Comunicado íntegro de Corpoelec

Zonas de Caracas que fueron afectadas

Pasada la 1:43 pm de este viernes una fuerte lluvia azotó al Área Metropolitana de Caracas, junto con ello se generó una interrupción del servicio eléctrico en las siguientes zonas de la capital: 

  • 23 de Enero, Las Mercedes, Petare, Los Dos Caminos, Chacao, Altamira, La Castellana, Los Palos Grandes, Propatria, Bello Monte, Catia, La Pastora, La Candelaria, Chacaito, Bello Monte, El Marqués, Sabana Grande, Boleita, Macaracuay, El Paraiso, El Hatillo, Palo Verde, La Urbina, La Florida, Sebucán, Cotiza, Fuerzas Armadas.

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Viernes 22 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Nacionales