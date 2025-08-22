Corpoelec explica qué causó el apagón que dejó sin luz a varias zonas de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó este viernes 22 de agosto que la interrupción del servicio en varias zonas del Área Metropolitana de Caracas se produjo por una falla en la subestación El Junquito.

En el comunicado de Corpoelec señaló que los estados La Guaira, Altos Mirandinos y el eje Guarenas - Guatire también se vieron afectados. Asimismo, el ente explicó que se mantienen desplegados, todos los recursos técnicos y humanos para solventar la falla.

Comunicado íntegro de Corpoelec

Zonas de Caracas que fueron afectadas

Pasada la 1:43 pm de este viernes una fuerte lluvia azotó al Área Metropolitana de Caracas, junto con ello se generó una interrupción del servicio eléctrico en las siguientes zonas de la capital: