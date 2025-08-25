MLB: Eugenio Suárez se encuentra a un paso de esta cifra redonda en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez ha comenzado a reencontrarse con su mejor versión ofensiva en la última semana desde su regreso a la organización de los Marineros de Seattle. El venezolano ha construido una de las mejores temporadas de su carrera en la Major League Baseball y ahora está a un paso de una nueva hazaña en 2025.

El pelotero de 34 años ha aumentado considerablemente su premio en estos últimos siete juegos disputados. En 24 turnos al bate, registra dos carreras anotadas, seis imparables, dos dobles, dos cuadrangulares, cuatro remolcadas y tres boletos.

Pero lo verdaderamente importante alrededor del criollo es que se encuentra a solo dos carreras remolcadas de alcanzar un hito más que especial. Con 98 impulsadas en su cuenta personal antes de la jornada de este lunes 25 de agosto, el tercera base se perfila para convertirse en el cuarto jugador de la campaña 2025 que logra llegar a las 100 producidas, una marca que lo consolida entre los bateadores más productivos del año.

Eugenio Suárez y una nueva hazaña en 2025

Cada turno al plato durante esta nueva semana será uno de los acontecimientos que más relevancia adquiera por parte de sus seguidores. De lograrlo, no solo se uniría a Kyle Schwarber, Cal Raleigh y Pete Alonso como los toleteros que ya superaron la barrera de las 100 remolcadas en esta campaña, sino que además sumaría una nueva página de consistencia a su carrera.

Asimismo, sería la cuarta ocasión en su carrera profesional que supera las 100 carreras impulsadas. Este dato reafirma su vigencia y constancia dentro de la élite ofensiva de las Grandes Ligas y lo posiciona en una historia privilegiada en Venezuela.

Más allá de los números, Eugenio Suárez tiene todo un mes por delante en la ronda regular, no solo para alcanzar esta cifra redonda, sino para establecer números récords personales en diversas estadísticas ofensivas que reafirmen aún más su poderío como uno de los mejores desde su llegada al mejor béisbol del mundo.