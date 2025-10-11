Liga Endesa: UCAM Murcia se impone con autoridad al Básquet Girona

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Endesa continúa por las pantallas de Meridiano Televisión, y este sábado 11 de octubre pudimos disfrutar de un compromiso en el que hubo baloncesto de alto nivel. Con bastante autoridad, el UCAM Murcia asaltó el Pabellón Municipal Girona-Fontajau, para derrotar con mano dura al Girona Básquet.

Luego de un primer cuarto del compromiso en el que lucieron desdibujados, anotando solamente 10 unidades, el conjunto murciano salió con una cara totalmente diferente en el segundo cuarto, para tomar una ventaja en la pizarra que jamás volverían a soltar en el resto del compromiso.

Forrest, la figura

El UCAM Murcia se hizo fuerte principalmente a la defensiva. Siete robos de balón y un tapón explican de buena manera la gran diferencia que los visitantes lograron imponer, para así sacarle ventaja en todo momento a un Girona Básquet que, luego del primer cuarto, no encontró más que problemas en cada ocasión en la que intentaron regresar al partido.

La gran figura del compromiso fue Michael Forrest, quien aportó 16 puntos, tres rebotes y un perfecto 5/5 desde la línea de tiros libres. Por parte del Girona, los 16 puntos de Mark Hughes intentaron mantener en el partido a los locales, pero al final, el compromiso culminó con un abultado 71-93 para la visita.

De esta manera, el UCAM Murcia suma su segunda victoria del campeonato y se mantiene en el liderato de la Liga Endesa. Por su parte, Girona se convierte en el primer equipo en acumular dos derrotas en lo que va de campaña, y tendrá que mejorar bastante si no quiere pasar apuros más adelante.