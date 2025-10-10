Liga Endesa

Barcelona y Real Madrid protagonizan un fin de semana de altura por Meridiano Televisión

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 04:26 pm
Andrea Matos Viveiros 

 

La Liga Española de Baloncesto (Liga Endesa) 2025-2026 llega con una jornada vibrante que podrás disfrutar en vivo, gratis y en exclusiva por Meridiano Televisión.

Los fanáticos también podrán vivir cada jugada en alta definición a través de Simpleplus, InterGo y NetUnoGo. Tabién pueden conectarse desde cualquier lugar y dispositivo por el streaming gratuito en meridiano.net/meridianotv.

Agenda del fin de semana – Baloncesto español

Sábado 11 de octubre

  • Girona vs UCAM Murcia – 12:00 p.m. salto entre dos.
  • Gran Canaria vs Unicaja – 2:00 p.m. inicio del juego.
     

Domingo 12 de octubre

  • Barcelona vs Lleida – 6:30 a.m. balón al aire.
  • Baskonia vs Real Madrid – 1:00 p.m. inicio (este duelo contará con transmisión solo vía streaming).

No te pierdas los mejores partidos de la Liga Española de Baloncesto 2025-2026, solo por Meridiano Televisión, la casa oficial del baloncesto en Venezuela.

