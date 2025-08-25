Los mejores agentes libres para la próxima temporada de MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La próxima temporada 2026 de las Grandes Ligas promete ser una de las más atractivas en el mercado de agentes libres, ya que varios jugadores de élite quedarán disponibles y podrían cambiar el rumbo de múltiples franquicias. Desde estrellas consolidadas hasta peloteros en pleno auge de sus carreras, la lista de nombres que podrían negociar contratos millonarios genera gran expectativa entre aficionados y expertos.

Entre los más destacados figuran bateadores de poder, lanzadores dominantes y jugadores con gran versatilidad defensiva. Muchos de ellos han sido piezas clave en sus respectivos equipos y ahora tendrán la oportunidad de probar suerte en la agencia libre, donde se espera que varias organizaciones entren en la puja por sus servicios.

Mejores agentes libres MLB 2026

Kyle Tucker Alex Bregman Kyle Schwarber Framber Valdez Bo Bichette Pete Alonso Michael King Cody Bellinger Dylan Cease Josh Naylor

Lo interesante de esta camada de agentes libres es la combinación de juventud y experiencia. Figuras como Bo Bichette y Kyle Tucker representan el presente y futuro de la MLB con un potencial ofensivo enorme, mientras que otros como Alex Bregman o Kyle Schwarber aportan no solo poder al bate, sino también experiencia en postemporada.

En el área de pitcheo, nombres como Framber Valdez y Dylan Cease destacan como brazos que cualquier rotación quisiera tener. Además, Michael King ha demostrado un crecimiento notable en los últimos años y podría consolidarse como un abridor confiable en su próximo destino.

Finalmente, el mercado de ofensiva promete ser intenso con cañoneros como Pete Alonso y Cody Bellinger, quienes podrían transformar la alineación de cualquier equipo que logre firmarlos. Con estos nombres en juego, la agencia libre de la próxima temporada se perfila como una de las más emocionantes en los últimos tiempos.