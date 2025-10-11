¡Alarma en el Real Madrid! Kylian Mbappé vuelve a sufrir lesión

Suscríbete a nuestros canales

Durante la madrugada de este sábado, el seleccionado francés anunció que Kylian Mbappé, sufrió una lesión en el tobillo derecho durante el partido frente Azerbaiyán tras recibir dos fuertes golpes. El delantero del Real Madrid, regresa a la capital española y se perderá el viaje a Islandia.

La Federación Francesas de Fútbol (FFF) declaró en un Comunicado que Mbappé "no podrá jugar el lunes contra Islandia". Tras regresar al campo de entrenamiento de Clairefontaine, el galo habló con el director técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps quien "reconoció su ausencia". Mbappé "ha sido liberado para su club", el Real Madrid, "y no será reemplazado", indica la Federación.

Luego de lesionarse el tobillo derecho con el Real Madrid, Kylian Mbappé estuvo descansando durante la semana en los entrenamientos. Al momento de abrir el marcador con una sola jugada (45+2), recibió su primer golpe en el tobillo dolorido por una entrada de Ahmedzade, quien fue amonestado por la falta (52).

Mbappé volvió a lesionarle el tobillo al final del partido, y finalmente fue sustituido por Thauvin (82). "Tiene el tobillo sensible y sufrió un golpe. Prefirió retirarse; el dolor era bastante fuerte", sentenció Deschamps tras la victoria francesa.

Real Madrid

La recaída ha generado alarmas en Valdebebas, en esta semana Xabi Alonso ha visto cómo tres de los titulares del equipo regresan al equipo lesionados, antes de culminar la ventana de selecciones. Primero fue el central español Dean Huijsen, posteriormente se sumó Mbappé y el argentino Franco Mastantuono.