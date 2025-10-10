Este fenómeno japonés está listo para dar el salto a MLB (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Munetaka Murakami, uno de los bateadores más temidos de la Nippon Professional Baseball (NPB), será posteado este invierno por los Yakult Swallows, según reportes de Mark Feinsand para MLB.com. El movimiento, largamente anticipado por la prensa, fue confirmado por el presidente del equipo, Tetsuya Hayashida, quien aseguró que respetará el deseo del jugador de probar suerte en las Grandes Ligas.

Un 2025 explosivo

A sus 25 años, Murakami cerró la campaña 2025 con números impresionantes, a pesar de haber jugado solo 56 encuentros debido a una lesión. Su línea ofensiva incluyó un OPS de 1.043 y 22 cuadrangulares, reafirmando su estatus como uno de los mejores sluggers de Japón. Desde su debut en NPB, ha sido elogiado por su disciplina en el plato y su fuerza descomunal acumulando 265 jonrones en ocho temporadas.

Atractivo para múltiples franquicias

Aunque su posición principal ha sido la tercera base, Murakami también podría desempeñarse como primera base o bateador designado en MLB, lo que aumenta su valor en el mercado. Su perfil encaja con las necesidades de varios equipos que buscan reforzar su ofensiva con talento probado y joven.

Yankees, Mets, Phillies y Marineros lideran la puja

Según Nikkan Sports, franquicias como los Yankees, Mets, Phillies y Marineros ya han mostrado interés en el japonés, mientras que los Dodgers, Gigantes y Medias Rojas también podrían entrar en la competencia. Se espera que Munetaka Murakami reciba ofertas multimillonarias, en línea con el impacto que ha tenido en NPB y el potencial que proyecta en el beisbol norteamericano.