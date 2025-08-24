MLB: Paul Skenes hace historia con su más reciente apertura con Pittsburgh

Suscríbete a nuestros canales

Si hay un nuevo talento en las Grandes Ligas, ese es Paul Skenes. Pocos lanzadores logran dejar una huella tan temprana como la que está marcando el abridor de los Piratas de Pittsburgh y, a pesar de que su organización ya no tiene posibilidades de clasificar a la postemporada en este 2025, él sigue creando números para la historia.

El derecho de 23 años no solo ya ganó el Premio a Novato del Año en 2024, sino que ya cuenta con dos llamados al Juego de Estrellas. Su presencia en el montículo ya es comparada con diversas leyendas que han marcado un antes y un después en este deporte.

No solo por su velocidad y control, sino también por sus números históricos en la lomita. Tras completar sus primeras 50 aperturas de carrera, Skenes ostenta una efectividad de 2.02, cifra que lo coloca en un lugar privilegiado dentro de la historia moderna del juego.

Paul Skenes hace historia en MLB

El único lanzador que lo supera es Vida Blue, quien registró 2.01 en ese mismo lapso, consolidándose como una referencia histórica. Estar en compañía de un Cy Young y MVP en la misma lista refuerza el impacto inmediato que está teniendo en la Gran Carpa.

Para muchos expertos y fanáticos, es el lanzador más dominante que se podrá ver en los próximos años, por lo que su extensión de contrato o posible salida de Pittsburgh ya comienza a tomar fuerza como uno de los temas más mencionados.

Sin duda alguna, Paul Skenes demuestra que está llamado a escribir capítulos inigualables en el mejor béisbol del mundo y, desde ya, es una de las nuevas caras de este deporte para la próxima década.