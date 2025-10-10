El primer ganador de la triplecorona estadounidense en 37 años será llevado a Japón para cumplir rol de semental en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este jueves 9 de octubre la página del Coolmore America's Ashford Stud, anunció que American Pharoah, ganador de la Triple Corona y Caballo del Año, se trasladará a la Estación de Sementales Shizunai en Japón para la temporada de cría de 2026, en colaboración con la Asociación Japonesa de Criadores de Sangre de Pura Raza (JBBA).

American Pharoah servirá en Japón y luego regresa a Estados Unidos

El Coolmore America's Ashford Stud, quien anunció que el Caballo Campeón de 3 años 2024, Sierra Leone, se incorporará a su plantel de sementales la próxima temporada, también dio a conocer que el triplecoronado American Pharoah, estará sirviendo en la temporada de monta 2026 en Japón, así lo indicó Dermot Ryan, director de Ashford Stud.

“Durante los últimos años, Japón ha mostrado interés en comprar el caballo y hemos llegado a un acuerdo que beneficia a ambas partes. Pharoah viajará a Japón acompañado por su palafrenero de Ashford”. El hijo de Pioneerof The Nile regresará a su base en Coolmore America's Ashford Stud en julio de 2026.

American Pharoah ya ha tenido un impacto significativo en Japón, engendrando 58 ganadores de tan solo 88 participantes, con una impresionante tasa de éxito del 65%. Entre ellos se encuentran nueve ganadores de blacktype, entre los que destaca Café Pharoah, doble ganador del February Stakes de Grado 1.

American Pharoah, se convirtió en el primer ganador de la Triple Corona, luego de 37 años, en el 2015. Fue Caballo del Año y Campeón Eclipse Juvenil 2014.

Ganador de 9 carreras y casi $9,000,000 incluyendo la Breeders Cup Classic (G1), Kentucky Derby (G1), Preakness S. (G1), Belmont S. (G1), Haskell Invitational (G1), Arkansas Derby (G1), Del Mar Futurity (G1) y FrontRunner S. (G1).

Fue Semental campeón de primera y segunda generación. Es padre de 50 ganadores de stakes, y los potros de un año del año 2025 se han vendido por hasta $625.000.