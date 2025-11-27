Dua Lipa abrirá su propio restaurante en Ciudad de México: Menú y precio

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Dua Lipa abrirá su propia taquería en Ciudad de México por motivo de la llegada de ‘Radical Optimism Tour’ al país azteca en los próximos días.

La Taquería La Dua estará disponible al público entre el 01 al 05 de diciembre, coincidiendo con los conciertos de la intérprete en México. Aunque el restaurante es temporal, los fanáticos harán largas filas para probar el menú que tiene preparado la artista para ellos.

El menú de la Taquería La Dua

Dua Lipa decidió fusionar la música con la gastronomía con un menú bajo el eslogan “Ilusión desde la primer mordida”, sus platillos están inspirados en sus canciones, lo que ha despertado más el interés de sus seguidores.

Para quienes quieran disfrutar de la experiencia culinaria completa pueden tener acceso a todos los platillos por 249 pesos mexicanos.

Taco Radical Optimism de caramelo con queso

Taco Houdini de chicharrón

Taco María de arrachera

1 consomé Illusion

Una bebida a elegir: agua Training Season de pepino, una mini margarita o caguamita.

Taquería La Dua tendrá su apertura el lunes 01 de diciembre a partir de las 12:00 pm hasta la media noche, hora mexicana, en la Av. Michoacán 93, Condesa.