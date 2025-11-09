Dua Lipa sorprende con su versión “De Música Ligera” de Soda Stereo

Suscríbete a nuestros canales

Dua Lipa ofreció un concierto en el Estadio River Plate de Buenos Aires, como parte de su aclamado “Radical Optimism Tour”, en donde interpretó el tema legendario de Soda Stereo, ‘De Música Ligera’.

Con entradas agotadas, el punto álgido de su presentación fue la inclusión del himno latinoámericano, interpretado completamente en español, que desató la euforia del público.

Además, en su segunda fecha en Argentina cantó “Tu Misterioso Alguien” de Miranda. La artista británica sorprendió en cada uno de sus espectáculos con un homenaje musical distinto.

El desafío de cantar en español para Dua Lipa

La ovación fue de inmediato cuando la cantante comenzó a interpretar el clásico del rock argentino. Este gesto no solo demostró su respeto por la cultura musical local, sino también el riguroso trabajo de preparación detrás de escena para dar vida a su versión en español.

En declaraciones previas a Variety, Dua Lipa había revelado el gran esfuerzo que implica esta dinámica cantar canciones en idiomas que no domina a la perfección.

“Mi playlist estuvo en bucle. Con cada cover en otro idioma, dediqué mucho tiempo a leer letras y entrenar la pronunciación... Es muy estresante, especialmente cuando se trata de otro idioma”, admitió la estrella pop.

Un récord de covers interpretados por Dua Lipa

Durante el “Radical Optimism Tour” Dua Lipa a implementado covers en sus conciertos, hasta el momento ha ecchi 59 covers distintos a lo largo de la gira, incluyendo éxitos de AC/DC en Australia, Jamiroquai en Londres y Manu Chao en Madrid.

La decisión de interpretar un tema diferente por noche, sumada a su impecable desempeño en el escenario muestra el crecimiento de la artista dentro de la industria musical.