Famoso conductor sufrió accidente durante programa: Termina en silla de ruedas

Suscríbete a nuestros canales

El conductor estadounidense Guy Fieri se encuentra viviendo momentos delicados, tras haber sufrido un accidente en el set de grabación de su programa “Pelea de comida en Flavortown”. El hombre contó que se cayó por unas escaleras, que lo llevó de emergencia a ser operado.

Detalles de la caída

Fieri contó a Fox News Digital que la operación resaltó positiva para su salud, por lo que ahora se encuentra en recuperación y teniendo que estar en silla de ruedas.

En este sentido, aseveró que sus piernas quedaron abiertas al rodar por las escaleras, presentando un desgarre en el músculo cuádriceps.

“Normalmente te desgarras ese músculo a la altura del tendón o el tendón se desprende del hueso, pero esto fue justo en el centro de todo el cuádriceps y explotó. Parecía que estaba haciendo un split, pero mi pierna derecha se comprimió sobre sí misma”, comentó el ganador de un premio Emmy.

El nacido el 22 de enero de 1968 en Columbus, Ohio, destacó que el equipo de grabación tuvo que utilizar técnicas de filmación y edición, para poder agregar escenas al show que conduce, con el objetivo de que no se note su ausencia.

Recuperación en Puerta

El chef de 57 años notificó que los especialistas le dieron un reposo largo y absoluto para poder solventar la situación, teniendo como principal herramienta utilizar silla de ruedas y en algunas ocasiones muletas.

“Tengo que mantenerme sin apoyar la pierna y hacer todo así. No puedo caminar durante ocho semanas”, dijo en la conversación con el medio.

El show Flavortown, se basa en la representación de platos míticos de diversos lugares, donde la comida, la diversión y los sabores audaces son los grandes protagonistas.