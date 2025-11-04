Conductor venezolano agradece su carrera a "El Gordo y la Flaca"

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto el gran éxito que logró Rodner Figueroa con su participación en el show de Univisión “El Gordo y la Flaca”. En el programa matutino el criollo brilló por su conocimiento de la moda y personalidad irreverente.

Sin embargo, todo se acabó cuando llamó “Mona” a la exPrimera Dama de Estados Unidos Michelle Obama, durante una transmisión del show con mayor audiencia de la cadena hispana. Los directivos decidieron despedir a Rodner tras las declaraciones, que para muchos fueron catalogadas como una “falta de respeto”.

Nuevas declaraciones

En una reciente entrevista el presentador y creador de contenido, habló de los momentos mágicos que pasó junto a los conductores Raúl de Molina y Lili Estefan. Además, admitió que fue gracias al show que despegó su carrera en la televisión hispana, siendo hoy un referente de respeto, entrega y profesionalismo.

“Yo me convertí en la figura que me convertí, gracias al apoyo de Raúl y de Lili. Fue una etapa muy bonita ya que hubo un momento en el que “El Gordo y la Flaca”, era una institución, era absolutamente prestigioso”, comentó con cara de emoción.

En este sentido, declaró que al salir de Univisión, fue contratado en Telemundo para realizar el show “Sal y Pimiento”, el cual según él competía con su antiguo empleo por ofrecer la misma información.

Un éxito contundente

Aunque ya no trabaja ni en Telemundo ni Univisión, solo quedan recuerdos de aquellos días de emoción en Nuestra Belleza Latina y Al Rojo Vivo, que también hicieron crecer su carrera.

Hoy lleva con éxito su pódcast “Cara a cara con Rodner”, en el cual ha entrevistado a grandes figuras de la televisión y música como Norkys Batista, María Celeste Arrarás, Paulo Quevedo, Carlos Ponce, Aylin Mújica, Gisselle Blondet, Jorge Ramos, Gloria Estefan, entre otros.