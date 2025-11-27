Este es el tiempo que se pederá Stephen Curry con Golden State

Suscríbete a nuestros canales

Los Golden State Warriors anunciaron hoy un desarrollo médico significativo que impactará la alineación inmediata del equipo. La superestrella y base armador, Stephen Curry, será baja por un periodo estimado de alrededor de una semana o un poco más debido a una contusión en el cuádriceps derecho.

Curry alarma a los Warriors

La lesión, catalogada como de cuidado pero afortunadamente no estructural, fue sufrida durante el encuentro de anoche, miércoles 26 de noviembre, en el que los Warriors se enfrentaron a los Houston Rockets.

El incidente ocurrió en el tercer cuarto del partido tras un choque fortuito que, aunque inicialmente pareció menor, resultó en una contusión profunda que le causó dolor e incomodidad notable, obligando al jugador a limitar su explosividad en los minutos finales.

Tras la evaluación inicial post-partido y las posteriores pruebas de imagen realizadas esta mañana por el equipo médico de los Warriors, se confirmó el diagnóstico de una contusión significativa en el músculo cuádriceps, lo que implica un hematoma localizado y la consecuente inflamación.

La gerencia y el cuerpo técnico han enfatizado en la absoluta necesidad de aplicar una estrategia de cautela, priorizando la recuperación total del jugador. El cuerpo médico ha establecido un periodo de reevaluación diaria, pero el estimado inicial de ausencia se extiende a un mínimo de siete días, lo que podría significar que el dos veces MVP y líder ofensivo se pierda entre 4 y 6 partidos cruciales en el calendario.

Una dura noticia para el equipo de San Francisco

Este margen de precaución subraya la política de la franquicia de Golden State de evitar a toda costa que una lesión muscular menor se convierta en un problema crónico o que se agrave por un regreso prematuro a la alta competición.

El protocolo de tratamiento para una contusión de este calibre incluye, en esta fase inicial, reposo absoluto de impacto, terapia de frío y calor para manejar el hematoma, y sesiones intensivas de fisioterapia destinadas a disipar la inflamación y restaurar el rango de movimiento funcional sin dolor.