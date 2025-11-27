EEUU: Estas tiendas sorprenden con iPhones económicos que arrasan en el Black Friday

Suscríbete a nuestros canales

Las ofertas tecnológicas de noviembre han generado gran expectativa entre los consumidores, especialmente por el Black Friday, una tendencia que beneficia también a compradores venezolanos en Estados Unidos que buscan renovar sus equipos Apple. La temporada 2025 destaca por presentar rebajas más amplias de lo habitual, rompiendo la conocida rigidez de precios que caracteriza a la marca.

Promociones amplias y modelos en tendencia este Black Friday

Durante esta campaña, las tiendas estadounidenses ofrecen descuentos tanto en modelos básicos como en los lanzamientos más recientes. La competencia entre cadenas de electrónica y plataformas digitales ha impulsado una reducción significativa en los precios, haciendo que esta sea una oportunidad única para adquirir tecnología avanzada sin pagar el costo original de presentación.

Modelos con mayores rebajas

Tres dispositivos concentran el interés de los compradores por su combinación de precio y rendimiento:

iPhone 15 : la alternativa más asequible y equilibrada.

iPhone 16 : potencia moderna sin llegar al tope de gama.

iPhone 17 Pro Max: el más reciente de Apple, que sorprende con descuentos inusuales.

Tiendas como Amazon, Fnac y otras plataformas especializadas encabezan estas promociones.

Además de los nuevos modelos, existen alternativas más económicas para quienes desean un iPhone sin hacer una gran inversión. Cadenas como MediaMarkt y PcComponentes han impulsado ofertas en dispositivos restaurados, que se entregan con garantía y representan un ahorro significativo frente a los equipos totalmente nuevos.