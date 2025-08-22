Falla del servicio eléctrico en varias zonas de Caracas

Durante la tarde de este viernes 22 de agosto los ciudadanos reportaron una falla del servicio eléctrico en Caracas a partir de la 1:43 pm.
Hasta los momentos de publicaciones de esta nota, se desconocen los motivos de la falla. Las siguientes zonas reportan la caída del Sistema Eléctrico Nacional:
23 de Enero
San Juan
La Vega
Montalbán
El Paraíso
Santa Teresa
Santa Mónica
San Martin
La Urbina
Macaracuay
Catia
Los Palos Grandes
Otros estados
Parte de La Guaira
Zonas en Miranda
Zonas en Aragua
Zonas en Yaracuy
En desarrollo...