Falla del servicio eléctrico en varias zonas de Caracas

Durante la tarde de este viernes 22 de agosto los ciudadanos reportaron una falla del servicio eléctrico en Caracas a partir de la 1:43 pm.

Hasta los momentos de publicaciones de esta nota, se desconocen los motivos de la falla. Las siguientes zonas reportan la caída del Sistema Eléctrico Nacional:

23 de Enero

San Juan

La Vega

Montalbán

El Paraíso

Santa Teresa

Santa Mónica

San Martin

La Urbina

Macaracuay

Catia

Los Palos Grandes

Otros estados

Parte de La Guaira

Zonas en Miranda

Zonas en Aragua

Zonas en Yaracuy

En desarrollo...