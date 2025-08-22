Nacionales

Falla del servicio eléctrico en varias zonas de Caracas

La caída del Sistema Eléctrico Nacional se género durante la fuerte lluvia que cayó en la Región Central del país 

Por Meridiano

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 02:22 pm
Falla del servicio eléctrico en varias zonas de Caracas
Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este viernes 22 de agosto los ciudadanos reportaron una falla del servicio eléctrico en Caracas a partir de la 1:43 pm.

Hasta los momentos de publicaciones de esta nota, se desconocen los motivos de la falla. Las siguientes zonas reportan la caída del Sistema Eléctrico Nacional:

23 de Enero 

San Juan

La Vega 

Montalbán 

El Paraíso 

Santa Teresa 

Santa Mónica 

San Martin 

La Urbina 

Macaracuay 

Catia

Los Palos Grandes 

 

Otros estados 

Parte de La Guaira 

Zonas en Miranda 

Zonas en Aragua 

Zonas en Yaracuy

 

En desarrollo...

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Viernes 22 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Nacionales