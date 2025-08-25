MLB: Luis Matos gana protagonismo con San Francisco (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Gigantes de San Francisco tiene muy pocas posibilidades de clasificar a la postemporada en este 2025. A pesar de esto, si hay un jugador que ha estado aprovechando las oportunidades a esta altura de la temporada, es el venezolano Luis Matos.

El pelotero de 23 años ha estado con muchos altos y bajos a lo largo de la campaña. Su producción se ve con más proyección cuando se enfrenta a lanzadores derechos, pero a pesar de esto su equipo necesitaba otro tipo de ayuda cuando se trataba de los lanzadores zurdos.

Durante esta ronda regular fue enviado dos veces a Triple-A, con la intención de realizar los ajustes necesarios para encontrar su mejor desarrollo como bateador. Gracias a toda esta mejoría, la franquicia tomó la decisión de subirlo al equipo grande el pasado 21 de agosto.

Luis Matos y su protagonismo en San Francisco

Desde este lapso de tiempo, tiene 14 turnos al bate, cinco carreras anotadas, ocho imparables, dos dobles, un triple, dos cuadrangulares, tres remolcadas, dos bases robadas, dos boletos y promedio ofensivo de .533.

Este tipo de actuaciones ha sido más que reconocido por su manager, Bob Melvin, quien cree en el potencial que puede desarrollar el criollo. “Está teniendo una oportunidad. No lo están reemplazando por un bateador emergente. Está jugando contra zurdos y contra diestros. Lo hemos visto hacer esto antes. Creo que era el momento de subirlo y dejarlo hacer lo suyo. Hasta ahora, todo va bien”, afirmó para la periodista de MLB, María Guardado.

Sin duda alguna, Luis Matos tiene todo en sus manos para demostrar de manera constante que es uno de los peloteros con mayor talento y un futuro brillante por delante en lo que respecta a la mejor pelota del mundo.